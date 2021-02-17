55-річна Ахат у бомбері на голе тіло посвітила цицями в сміливому фотосеті

Співачка та скрипалька Ассія Ахат у лютневі морози вирішила порадувати шанувальників гарячим фотосетом. А ще поговорити з ними про важливу річ: душевне самовдосконалення, для якого ніколи не буває запізно.

Допис та серію світлин 55-річна зірка розмістила в Instagram.

Ассія Ахат показала звабливий лук на камеру фото з instagram ахат

"Ми, люди, не рівні за своєю природою. Комусь із нас дана злість, заздрісність, глупство, а комусь - добре великодушне серце і душа, сповнена любові, мудрості. Й це дається від природи, при народженні. Але радує те, що ніщо та ніхто не може нам заважати змінитися в кращий бік самостійно та в будь-якому віці. Без перешкод", - наголосила Ахат.

Дуже ефектно, але надворі зараз у такому не походиш

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Нагадаємо, крім душі артистка не забуває й про тіло. Вона старанно займається спортом і не дає собі спуску навіть на відпочинку.

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