55-річна Ахат у Туреччині показалася в лосинах на тренажері

Четвер, 11 лютого 2021, 16:04

Скрипалька та співачка Асія Ахат поїхала з подругою відпочивати в Туреччину і навіть там не забуває відвідувати тренажерний зал.

55-річна артистка поки не викладала свої фірмові фото в купальнику, зате продемонструвала фігуру у спортивній формі під час воркауту.

 
Ахат показала, як підтримує стрункість за допомогою гуми 
 
Кардіо - необхідний компонент ефективних тренувань 
 
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Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)

Нагадаємо, торік Ахат у ТаблоID-бліц розказувала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика. 


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