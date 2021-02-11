55-річна Ахат у Туреччині показалася в лосинах на тренажері

11 лютого 2021, 16:04

Скрипалька та співачка Асія Ахат поїхала з подругою відпочивати в Туреччину і навіть там не забуває відвідувати тренажерний зал.

55-річна артистка поки не викладала свої фірмові фото в купальнику, зате продемонструвала фігуру у спортивній формі під час воркауту.

 
Ахат показала, як підтримує стрункість за допомогою гуми
 
Кардіо - необхідний компонент ефективних тренувань
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)

Нагадаємо, торік Ахат у ТаблоID-бліц розказувала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів