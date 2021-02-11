55-річна Ахат у Туреччині показалася в лосинах на тренажері

Скрипалька та співачка Асія Ахат поїхала з подругою відпочивати в Туреччину і навіть там не забуває відвідувати тренажерний зал.

55-річна артистка поки не викладала свої фірмові фото в купальнику, зате продемонструвала фігуру у спортивній формі під час воркауту.

Ахат показала, як підтримує стрункість за допомогою гуми

Кардіо - необхідний компонент ефективних тренувань

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)

Нагадаємо, торік Ахат у ТаблоID-бліц розказувала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика.