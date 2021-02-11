55-річна Ахат у Туреччині показалася в лосинах на тренажері
Четвер, 11 лютого 2021, 16:04
Скрипалька та співачка Асія Ахат поїхала з подругою відпочивати в Туреччину і навіть там не забуває відвідувати тренажерний зал.
55-річна артистка поки не викладала свої фірмові фото в купальнику, зате продемонструвала фігуру у спортивній формі під час воркауту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, торік Ахат у ТаблоID-бліц розказувала про секс, гроші та бажання клонувати свого песика.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії