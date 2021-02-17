Притула з донькою показався на пляжі у Залізному Порту (насправді ні)

Середа, 17 лютого 2021, 15:36

Шоумен Сергій Притула вперше за карантин вивіз родину за межі України. І не куди-небудь, а в Арабські Емірати на море.

У своєму Facebook телеведучий показався на пляжі з дочкою та пожартував, що вони у Залізному Порту.

"Більше року не були сім‘єю за межами країни. Нарешті, наважились на поїздку. Попитались у друзів, які зараз напрямки є популярними. Одні "топили" за Мальдіви. Другі сказали, що дуже цікаві враження можуть бути від Оману! Але мені здалося, що вони мене тролять, тому, як бачите, ми з сім‘єю обрали Залізний Порт!", - написав Сергій.

 
І лише маленькій Соломії все одно, на якому пляжі сидіти у тата на руцях 
 
А це дружина Сергія, Катерина у сторі моделі Анастасії Масюткіної, яка теж там відпочиває

До речі, саме в Дубаї Анастасія Масюткіна відзначала 6 місяців своєї дочки, тож Притули її теж вітали. 

 
Катерина Притула (ліворуч) і Анастасія Масюткіна на дитячому святі в Дубаї 

Нагадаємо, місяць тому Притула зворушливо вітав дружину з днем народження. 


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