Остапчук показав "вагітну" дружину, а вона похвалилася засмаглою дупцею в купальнику

Подружжя Володимир та Христина Остапчук повернулися з відпустки на Мальдівах та повідомили важливу новину.

Вова виклав фото, на якому цілує Кріс у круглий животик.

Але вітати пару зарано, адже жартівники Остапчуки просто трішки погладшали на відпочинку, де ні в чому собі не відмовляли.

"Головна новина з Мальдів😁 Дякуємо all inclusive за те, що набрали по 3 кіло кожен", - підписав це фото Остапчук

Тим часом Христина у своєму Instagram відповіла усім, хто називає її занадто худою. Жінка виклала фото своєї попи крупним планом на доказ того, що її чоловікові є за що її вхопити. А ще вона написала, що любить свої точені ніжки та гострі коліна.

"Зараз я кайфую від своїх форм. Кайфую від того, що можу їсти все, що хочу", - заявила Христина.

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Нагадаємо, раніше Христина вже казала, що вважає себе унікальною кралечкою.