Остапчук показав "вагітну" дружину, а вона похвалилася засмаглою дупцею в купальнику
Четвер, 18 лютого 2021, 11:46
Подружжя Володимир та Христина Остапчук повернулися з відпустки на Мальдівах та повідомили важливу новину.
Вова виклав фото, на якому цілує Кріс у круглий животик.
Але вітати пару зарано, адже жартівники Остапчуки просто трішки погладшали на відпочинку, де ні в чому собі не відмовляли.
Тим часом Христина у своєму Instagram відповіла усім, хто називає її занадто худою. Жінка виклала фото своєї попи крупним планом на доказ того, що її чоловікові є за що її вхопити. А ще вона написала, що любить свої точені ніжки та гострі коліна.
"Зараз я кайфую від своїх форм. Кайфую від того, що можу їсти все, що хочу", - заявила Христина.
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Нагадаємо, раніше Христина вже казала, що вважає себе унікальною кралечкою.
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