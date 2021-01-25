Жінка Остапчука випнула дупцю на дивані та навчила впевненості

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина без зайвої скромності вважає, що вона - "вогонь". Молодиця всім рекомендує виховувати впевненість у собі, якщо її немає від народження.

На думку Хистини, це жодним чином не пов'язано з зовнішністю.

Христина Остапчук упевнена в собі та своїй красі фото з instagram

Про це вона поміркувала в своєму Instagram.

"От для мене важливо, щоби на мене звертали увагу як чоловіки, так і дівчата. Це як індикатор того, що сьогодні я "гарна". Але це не допоможе, якщо я буду сама себе не вважати кралечкою або унікальною", - наголосила жіночка.

Дружина шоумена радить усім теж виховувати в собі цю рису

"От навіть сьогодні, я увімкнула камеру, зробила собі пару кадрів і ще раз повторила: Кріс, так ти 🔥. Не час для скромності!", - додала вона.

"Кріс, ти вогонь"

Нагадаємо, Вова свою обраницю вважає відьмою.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Остапчук розказав, як "мудра жінка" Христина ладнає з його дітьми, і чи хочуть вони спільного малюка

Жінка Остапчука засвітила дупцю в купальнику та звернулася до "щасливих дружин і матусь 2 янголяток"