Онуфрійчук із нареченим показалася на Мальдівах у ванні з трояндами
Четвер, 18 лютого 2021, 15:07
Телеведуча Іванна Онуфрійчук от-от вийде заміж на Мальдівах.
А поки красуня, яка вже прилетіла на острови, готується до приємної події, насолоджуючись тамтешніми задоволеннями.
"Медовий місяць почався ще до весілля", - написала Іванна і показала, яку ванну з трояндами, шампанським та полуницею для них із коханим приготували.
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Нагадаємо, в одному з інтерв'ю 32-річна Онуфрійчук розказувала, що після весілля буде жити на дві країни - Україну та Швейцарію, де живе її обранець.
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