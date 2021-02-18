Онуфрійчук із нареченим показалася на Мальдівах у ванні з трояндами

Телеведуча Іванна Онуфрійчук от-от вийде заміж на Мальдівах.

А поки красуня, яка вже прилетіла на острови, готується до приємної події, насолоджуючись тамтешніми задоволеннями.

"Медовий місяць почався ще до весілля", - написала Іванна і показала, яку ванну з трояндами, шампанським та полуницею для них із коханим приготували.

Онуфрійчук приємно проводить час на Мальдівах, де скоро відбудеться її розкішне весілля

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Нагадаємо, в одному з інтерв'ю 32-річна Онуфрійчук розказувала, що після весілля буде жити на дві країни - Україну та Швейцарію, де живе її обранець.