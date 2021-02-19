Кекелія у чорному показалася в млосних позах. ФОТО

П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:28

Співачка Віра Кекелія у total black покрасувалася в чуттєвій фотосесії, яку їй влаштувала колега з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук.

Результатом Віра поділилася в Instgaram, зізнавшись, що починалося все з просто зустрічі на каву.

 
Білявка Віра в темному фотосеті
фото адамчук із instagram кекелії 
 
34-річну Кекелію познімала Марта Адамчук
 
Вийшло дуже ніжно та чуттєво
 
 
 
 

Нагадаємо, навесні Кекелія святкуватиме перший рік свого материнства. У 2020-му зірка народила сина Івана від чоловіка Романа Дуди.

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