Кекелія у чорному показалася в млосних позах. ФОТО
П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:28
Співачка Віра Кекелія у total black покрасувалася в чуттєвій фотосесії, яку їй влаштувала колега з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук.
Результатом Віра поділилася в Instgaram, зізнавшись, що починалося все з просто зустрічі на каву.
Нагадаємо, навесні Кекелія святкуватиме перший рік свого материнства. У 2020-му зірка народила сина Івана від чоловіка Романа Дуди.
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