Лорак з оголеним плечем показала, як візуалізує мрії в ковдрі

Співачка Ані Лорак показала, що любить робити вдома, коли на вулиці холодні зимові дні.

Вона виклала ніжне і затишне фото себе у ковдрі і зізналася, що так візуалізує свої мрії.

"У такі морозні дні загортаєшся у ковдру і візуалізуєш свої мрії. Це дуже важлива частина життя - намалювати свій простір, адже всі ми – художники", - зауважила Кароліна.

Цікаво, які саме мрії візуалізує Лорак... Про концерти в Україні?

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Ані вже чекає на весну

Нагадаємо, Лорак нещодавно гуляла морозним Києвом та зустрічалася з Подкопаєвою.