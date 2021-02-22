Лорак з оголеним плечем показала, як візуалізує мрії в ковдрі
22 лютого 2021, 17:46
Співачка Ані Лорак показала, що любить робити вдома, коли на вулиці холодні зимові дні.
Вона виклала ніжне і затишне фото себе у ковдрі і зізналася, що так візуалізує свої мрії.
"У такі морозні дні загортаєшся у ковдру і візуалізуєш свої мрії. Це дуже важлива частина життя - намалювати свій простір, адже всі ми – художники", - зауважила Кароліна.
Нагадаємо, Лорак нещодавно гуляла морозним Києвом та зустрічалася з Подкопаєвою.
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