Лорак з оголеним плечем показала, як візуалізує мрії в ковдрі

Понеділок, 22 лютого 2021, 17:46

Співачка Ані Лорак показала, що любить робити вдома, коли на вулиці холодні зимові дні.

Вона виклала ніжне і затишне фото себе у ковдрі і зізналася, що так візуалізує свої мрії.

"У такі морозні дні загортаєшся у ковдру і візуалізуєш свої мрії. Це дуже важлива частина життя - намалювати свій простір, адже всі ми – художники", - зауважила Кароліна.

 
Цікаво, які саме мрії візуалізує Лорак...  Про концерти в Україні? 
 
Ані вже чекає на весну 

Нагадаємо, Лорак нещодавно гуляла морозним Києвом та зустрічалася з Подкопаєвою.


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