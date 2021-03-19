Був у животику, а тепер на ручках: Фролова поділилася домашнім ФОТО з сином

Новоспечена матуся Василіса Фролова провела з сином лише одну добу вдома, але вже встигла викласти фото.

Телеведуча у тій самій картатій піжамі показалася до та після пологів.

43-річна Фролова зі своїм двотижневим первістком

До речі, Василіса днями хвалилася своїми новими формами та показувала тіло в обтислому вбранні через 4 дні після пологів.

Нагадаємо, під час вагітності Фролова зробила дуже багато фотосесій, зокрема і оголених.