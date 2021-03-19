Був у животику, а тепер на ручках: Фролова поділилася домашнім ФОТО з сином
П'ятниця, 19 березня 2021, 13:34
Новоспечена матуся Василіса Фролова провела з сином лише одну добу вдома, але вже встигла викласти фото.
Телеведуча у тій самій картатій піжамі показалася до та після пологів.
До речі, Василіса днями хвалилася своїми новими формами та показувала тіло в обтислому вбранні через 4 дні після пологів.
Нагадаємо, під час вагітності Фролова зробила дуже багато фотосесій, зокрема і оголених.
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