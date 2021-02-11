Фролова на 9 місяці знялася в рюшах та ліфчику і розвінчала міфи про вагітність

Телеведуча Василіса Фролова, як от-от стане мамою вперше, зізналася, скільки кіло набрала під час вагітності, та розвінчала кілька міфів про цей стан.

У своєму Instagram майбутня матуся виклала фото в рожевих рюшах і з голим животиком, та перелічила усе, на що вона чекала, але воно не справдилося.

"На 9-му місяці жіноче серце збільшується в півтори рази, бо треба ганяти набагато більше крові, тільки через плаценту щохвилини проходить 500мл🩸. Впевнена, збільшене серце і відчуває все навкруги набагато чуттєвіше, але і віддає теж більше любові❣", - почала Вася.

"Взагалі то збільшується все. Але я чомусь була впевнена, що зміняться риси обличчя, мій ніс-то точно стане більшим, але ні🤷🏼‍♀️ Все це міфи. Як і те, що: треба їсти за двох (їмo скільки захочу - набрала 7кг) поки, хочеться тільки солоне (навпаки обїдаюся солодкими тістечками та шоколадом, особливо на ніч), але потім можна й квашеною капусткою заполірувати", - зізналася Фролова.

42-річна Фролова набрала лише 7 кілограмів фото фурсова лана

"Не можна фарбувати волосся та нігті гель-лаком (фігня повна, але й не хочеться цього зовсім, я не фарбувала нігті вже 7міс, так приємно ходити з дитячим "незайманим" манікюром, волосся не випадає, а навпаки стає краще, тому і фарбувати його не хочеться", - зауважила вона.

"Набряки. Всі 9 місяців я чекаю на них, тим більше мала до них схильність. Але, о диво, вони так і не з’явилися! І це, як виявилось, не залежить від кількості випитої води, а тільки від солі і харчуванні. Раніше вони з’являлися від вина, а зараз в мене абсолютно нормальні кістки на щиколотках і розмір ноги не змінився", - повідомила телеведуча.

Василіса не дочекалася набряків та збільшеного носу

"Треба більше вітамінів. Завжди бачила в аптеках комплекси для вагітних і була впевнена, що це обов’язкове. Навпаки, завдяки контролю (скільки аналізів я здаю зараз, не здавала за усе життя) я приймаю суто те, що мені потрібно. Тож, всі показники контролюються лікарями і регулюються саме тими вітамінами, яких потребує мій організм саме в цей час. Наприклад, зараз я вже взагалі нічого додатково не приймаю і страшенно цьому радію, чого від всього свого збільшеного серця і вам бажаю", - підсумувала Василіса.

Фроловій личить вагітність

Нагадаємо, нещодавно вагітна Василіса знялася в образі сексі-миші.