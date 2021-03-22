Це любов: Лобода в червоному бікіні попозувала з дочками на пляжі
22 березня 2021, 09:20
Співачка Світлана Лобода зранку в понеділок вирішила потішити своїх підписників новими милими фото.
Зірка виклала кілька світлин з пляжу, на яких вона позує з обома дочками – Євою і Тільдою.
Молодшу доню Свєта досі не показує з обличчя, чим уже добряче дратує деяких своїх прихильників.
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