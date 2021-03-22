Це любов: Лобода в червоному бікіні попозувала з дочками на пляжі

Співачка Світлана Лобода зранку в понеділок вирішила потішити своїх підписників новими милими фото.

Зірка виклала кілька світлин з пляжу, на яких вона позує з обома дочками – Євою і Тільдою.

Молодшу доню Свєта досі не показує з обличчя, чим уже добряче дратує деяких своїх прихильників.

"Це любов", - написала Лобода

Фоловери Світлани міркують, що це за прапор, якої країни. Але, схоже, це лише пляжний прапор, який позначає зону, де працюють рятувальники

Тільді у травні виповниться 3 роки , а Лобода досі не оголосила ім'я батька дівчинки

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