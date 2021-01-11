Наче сестри: Лобода з мамою показалися в купальниках на травичці

Понеділок, 11 січня 2021, 09:57

Співачка Світлана Лобода 7-го січня дала сольний концерт у Дубаї, чому дуже зраділа. А після нього зірка вирішила відпочити у сімейному колі.

Разом зі своєю мамою Наталею Лобода попозувала в купальнику на тлі пальм, чим викликала захопленнясвоїх фоловерів.

"Хто з них мама?", "наче сестри", "дві подружки", "обидві гарні" - пишуть під фото користувачі.

 
Світлана завбачлимво прикрила маму своїм струнким тілом в хижому бікіні 
 

Мама Світлани у своєму Instagram показала, як уперше гребла на каяку. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Лобода (@loboda.nata)

Нагадаємо, у листопаді Лобода теж була в теплих краях і позувала в купальнику. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лобода у "молочному" кліпі показала пристрасні танці та себе наречену. ВІДЕО

Лобода з обкладинки російського глянцю заявила, що закохана

Лобода на вечірці у Дубаї засвітила каблучку на безіменному пальці


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів