Наче сестри: Лобода з мамою показалися в купальниках на травичці
Понеділок, 11 січня 2021, 09:57
Співачка Світлана Лобода 7-го січня дала сольний концерт у Дубаї, чому дуже зраділа. А після нього зірка вирішила відпочити у сімейному колі.
Разом зі своєю мамою Наталею Лобода попозувала в купальнику на тлі пальм, чим викликала захопленнясвоїх фоловерів.
"Хто з них мама?", "наче сестри", "дві подружки", "обидві гарні" - пишуть під фото користувачі.
Мама Світлани у своєму Instagram показала, як уперше гребла на каяку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, у листопаді Лобода теж була в теплих краях і позувала в купальнику.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Лобода у "молочному" кліпі показала пристрасні танці та себе наречену. ВІДЕО
Лобода з обкладинки російського глянцю заявила, що закохана
Лобода на вечірці у Дубаї засвітила каблучку на безіменному пальці
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії