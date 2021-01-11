Наче сестри: Лобода з мамою показалися в купальниках на травичці

Співачка Світлана Лобода 7-го січня дала сольний концерт у Дубаї, чому дуже зраділа. А після нього зірка вирішила відпочити у сімейному колі.

Разом зі своєю мамою Наталею Лобода попозувала в купальнику на тлі пальм, чим викликала захопленнясвоїх фоловерів.

"Хто з них мама?", "наче сестри", "дві подружки", "обидві гарні" - пишуть під фото користувачі.

Світлана завбачлимво прикрила маму своїм струнким тілом в хижому бікіні

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Мама Світлани у своєму Instagram показала, як уперше гребла на каяку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Лобода (@loboda.nata)

Нагадаємо, у листопаді Лобода теж була в теплих краях і позувала в купальнику.

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