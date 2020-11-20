Зима (не) близько: Лобода в теплих краях влаштувала фотосесію в купальниках

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:59

Якщо когось після першого сніжечку вже почало потроху накривати новорічним настроєм, то точно не співачку Світлану Лободу.

Для неї досі триває літо: 38-річна зірка розігріває своїх фанів пляжними фото.

 
Лобода влаштувала гарячу пляжну фотосесію
фото з instagram лободи 

"Розкіш має бути зручною", - процитувала Свєта у своєму Instagram Коко Шанель, показавшись у купальнику.

 
Схоже, 38-річна артистка вирішила гайнути десь подалі від холодів
 
І правильно зробила
 
 

Нагадаємо, нещодавно Лобода матуся двох доньок зізналася, що закохана

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