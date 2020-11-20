Зима (не) близько: Лобода в теплих краях влаштувала фотосесію в купальниках

Якщо когось після першого сніжечку вже почало потроху накривати новорічним настроєм, то точно не співачку Світлану Лободу.

Для неї досі триває літо: 38-річна зірка розігріває своїх фанів пляжними фото.

Лобода влаштувала гарячу пляжну фотосесію фото з instagram лободи

"Розкіш має бути зручною", - процитувала Свєта у своєму Instagram Коко Шанель, показавшись у купальнику.

Схоже, 38-річна артистка вирішила гайнути десь подалі від холодів

І правильно зробила

Нагадаємо, нещодавно Лобода матуся двох доньок зізналася, що закохана.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Іменинниця Лобода у прозорому ліфчику показалася у ванні з шампанським і трояндами

Лобода в рожевій перуці продовжила жахливе свято для доньки