Зима (не) близько: Лобода в теплих краях влаштувала фотосесію в купальниках
20 листопада 2020, 12:59
Якщо когось після першого сніжечку вже почало потроху накривати новорічним настроєм, то точно не співачку Світлану Лободу.
Для неї досі триває літо: 38-річна зірка розігріває своїх фанів пляжними фото.
"Розкіш має бути зручною", - процитувала Свєта у своєму Instagram Коко Шанель, показавшись у купальнику.
Нагадаємо, нещодавно Лобода матуся двох доньок зізналася, що закохана.
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