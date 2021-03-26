Лорак посвітила голим животом у спортивному луці й згадала про внутрішні антени

Співачка Ані Лорак, котра не приховує, що з роками їй стає дедалі важче від зайвих сантиметрів, продемонструвала свій черговий спортивний лук.

У ньому можна добре роздивитися прес 42-річної зірки.

Лорак продовжує надихати фанів на заняття спортом фото з instagram лорак

"У метушні днів дуже важливо знайти час, щоби возз'єднатися з собою, налаштувати свої внутрішні антени на гармонію, любов та спокій. Притягуємо успіх позитивними думками, розминаємо тіло та відкриваємо потоки достатку, кохання і успіху", - повчила Кароліна.

Ось так співачка налаштовує свої внутрішні антени на позитив

Нагадаємо, нещодавно Лорак запідозрили в тім, що вона вирішила знову зійтися з ексчоловіком Муратом, від якого має доньку Софію.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Лорак у лосинах та боді попозувала в тренажерці та розказала про щоденні вправи

Лорак на тренажері посвітила голою спиною та попою в лосинах