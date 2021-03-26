Лорак посвітила голим животом у спортивному луці й згадала про внутрішні антени
П'ятниця, 26 березня 2021, 15:30
Співачка Ані Лорак, котра не приховує, що з роками їй стає дедалі важче від зайвих сантиметрів, продемонструвала свій черговий спортивний лук.
У ньому можна добре роздивитися прес 42-річної зірки.
"У метушні днів дуже важливо знайти час, щоби возз'єднатися з собою, налаштувати свої внутрішні антени на гармонію, любов та спокій. Притягуємо успіх позитивними думками, розминаємо тіло та відкриваємо потоки достатку, кохання і успіху", - повчила Кароліна.
Нагадаємо, нещодавно Лорак запідозрили в тім, що вона вирішила знову зійтися з ексчоловіком Муратом, від якого має доньку Софію.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Лорак у лосинах та боді попозувала в тренажерці та розказала про щоденні вправи
Лорак на тренажері посвітила голою спиною та попою в лосинах
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії