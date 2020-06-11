Лорак: Із роками стає все важче від зайвих сантиметрів

41-річна співачка Ані Лорак зізналася, що з віком стає складніше тримати себе у формі. Але вона виробила власну систему, завдяки якій її тіло залишається струнким та підтягнутим.

Хоча, за словами Кароліни, з генами їй теж пощастило.

Своїми секретами краси артистка ділилася з російським глянцем Grazia.

Лорак починає кожен день з півгодинного тренування.

"Це легке навантаження, розминка. Починаю з голови, потім - плечі, руки, тулуб ... Нагадує стару добру ранкову зарядку, але на додаток - навантаження на прес, розтяжка, силові навантаження на руки. Після приймаю контрастний душ", - поділилася Ані.

Зарядка, розтяжка і контрастний душ щодня - головне правило Кароліни

"Для підтримки гарного преса потрібно займатися щодня! Дуже корисне плавання. Вода дає і навантаження на всі групи м'язів, і розслаблення. Ніде правди діти, що у мене хороша генетика. Але якщо не доглядати за собою, то навіть генетика не врятує. І з роками ти розумієш, що стає все важче від зайвих сантиметрів... Стає складно втратити навіть 2-3 кілограми. Тому постійно стежу за собою", - наголосила Кароліна.

Свій пружний прес Лорак демонструє за будь-якої нагоди

Щодо харчування, то тут у співачки все просто.

"Зараз я перебуваю постійно вдома, і спокуса відкрити холодильник завжди дуже велика, тож вирішила перейти на дробове харчування. Зараз для мене оптимально їсти дуже маленькими порціями, але часто", - розповіла вона.

"Є розвантажувальні дні, коли харчуюся тільки салатами і білком (яйця або риба), але більшу частину моєї тарілки займають овочі", - додала Лорак.

За всі роки перебування на сцені Кароліна помітно гладшала лише раз - під час вагітності

Також артистка запевнила, що за порадою свого дієтолога намагається не їсти після 19 вечора, а після 15-ї не їсть деякі продукти.

"…Коли людина перетинає кордон 15 годин дня, це означає, що вона переходить в іншу фазу - фазу підготовки до сну. Організм починає працювати повільніше. Це треба відчувати, слухати своє тіло і допомагати йому. Вранці я можу з'їсти і солодкий зефір, але вже після 15.00 намагаюся вживати тільки легку їжу. Наприклад, фрукти на ніч їсти не можна, помідори - теж. А огірок можна", - поділилася Лорак.

Білий хліб Кароліна не їсть, винятком є лише хачапурі з сиром. Також намагається не вживати цукор.

"Я така ж дівчинка, як і багато, - люблю солодке. Обожнюю торти "Наполеон" та "Медовик", люблю морозиво, ягоди - і іноді собі все це дозволяю. Але все-таки на першому місці у мене картопля: заради неї, посмаженої з цибулькою і з грибочками, я можу відмовитися від чого завгодно", - зізналася зірка.

Щодо бьютісекретів догляду за обличчям, то Кароліна нахвалює масаж.

"Нещодавно я для себе відкрила безліч різних масажних методик для обличчя. За хештегом "масаж для обличчя" можна знайти корисні відео від косметологів та інших фахівців. Це відмінний спосіб продовжити молодість без ін'єкцій і хірургічних втручань", - запевнила артистка.

Ще один важливий критерій – сон.

"Якісний сон - прекрасна "таблетка" для жінки. Штучно не натягнеш на обличчя настрій, погляд, посмішку. Все повинно йти зсередини. І, перш за все, повинна бути любов до себе у всіх її проявах", - підсумувала Кароліна.

Масаж - масажем, але до уколів краси Лорак теж, вочевидь, небайдужа

Фото з Instagram