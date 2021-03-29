Байрак у Еміратах попозувала з подружкою в бікіні

Режисерка Оксана Байрак продовжує демонструвати в мережі свої пляжні луки. От лише для фото сором'язливо ховається за подружкою, виставляючи лише трохи своїх форм.

Судячи з геотегу, 57-річна зірка фотографувалася під час відпочинку в Абу-Дабі.

Байрак поділилася черговвою пляжною світлиною фото з instgaram

Закон вдалих фото: худішу за себе подружку завжди висувай на перший план, а сама ховайся за нею

Нагадаємо, також Оксана полюбляє позувати в спідньому.

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