Байрак у Еміратах попозувала з подружкою в бікіні
Понеділок, 29 березня 2021, 11:27
Режисерка Оксана Байрак продовжує демонструвати в мережі свої пляжні луки. От лише для фото сором'язливо ховається за подружкою, виставляючи лише трохи своїх форм.
Судячи з геотегу, 57-річна зірка фотографувалася під час відпочинку в Абу-Дабі.
Нагадаємо, також Оксана полюбляє позувати в спідньому.
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