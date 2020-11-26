"Валютна" Оксана Байрак заінтригувала ФОТО у спідньому
Четвер, 26 листопада 2020, 15:40
Режисерка Оксана Байрак знову вирішила порадувати шанувальників своїм фото в спідній білизні, виклавши його в Instagram.
"Стара гвардія "валютних", - підписала світлину 56-річна кінодіячка.
Щоправда, Оксана одразу вточнила, що жартує, і кадр цей - із її нової рекламної фотосесії.
Нагадаємо, колись один залицяльник хотів подарувати Байрак, яка чудово цілується, яхту, але вона відмовилася.
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