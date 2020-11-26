"Валютна" Оксана Байрак заінтригувала ФОТО у спідньому

Четвер, 26 листопада 2020, 15:40

Режисерка Оксана Байрак знову вирішила порадувати шанувальників своїм фото в спідній білизні, виклавши його в Instagram.

"Стара гвардія "валютних", - підписала світлину 56-річна кінодіячка.

 
Байрак полюбляє милувати око фанів і троллити хейтерів своїми сексі-фото
фото з instagram байрак 

Щоправда, Оксана одразу вточнила, що жартує, і кадр цей - із її нової рекламної фотосесії.

 
Наприклад, такими

Нагадаємо, колись один залицяльник хотів подарувати Байрак, яка чудово цілується, яхту, але вона відмовилася


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів