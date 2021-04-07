Кардашян стала мільярдеркою та засвітила пишні груди на спекотних ФОТО

Середа, 7 квітня 2021, 09:23

Американська реалітідіва Кім Кардашян офіційно приєдналася до клубу мільярдерів. Про це оголосив журнал Forbes. Сама ж 40-річна зірка "відсвяткувала" це гарячими фото в купальнику. Її допис у Instagram за пів доби набрав майже п'ять мільйонів лайків.

 
Forbes офіційно визнав Кім мільярдеркою
фото з instagram кардашян

Як повідомляють NBC News, карколомний стрибок із мільйонерок у мільярдерки Кім здійснила за кілька місяців.

 
Грошенята, ходіть до мамці!

У жовтні її статки складали 780 мільйонів доларів, а тепер - 1 мільярд. Таким успіхом Кардашян завдячує своїм брендам косметики та спідньої білизни.

 
Кардашян постить гарячі фото з відпочинку
 

Як відомо, в списку мільярдерів перебуває й чоловік красуні, репер Каньє Вест. Він "коштує" 1,8 мільярда.

Нагадаємо, Кім нещодавно подала на розлучення.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

"Це як хід у шахах": інсайдер пояснив, чому Каньє Вест не збирається розлучатися з Кім Кардашян


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів