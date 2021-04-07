Кардашян стала мільярдеркою та засвітила пишні груди на спекотних ФОТО
Американська реалітідіва Кім Кардашян офіційно приєдналася до клубу мільярдерів. Про це оголосив журнал Forbes. Сама ж 40-річна зірка "відсвяткувала" це гарячими фото в купальнику. Її допис у Instagram за пів доби набрав майже п'ять мільйонів лайків.
Як повідомляють NBC News, карколомний стрибок із мільйонерок у мільярдерки Кім здійснила за кілька місяців.
У жовтні її статки складали 780 мільйонів доларів, а тепер - 1 мільярд. Таким успіхом Кардашян завдячує своїм брендам косметики та спідньої білизни.
Як відомо, в списку мільярдерів перебуває й чоловік красуні, репер Каньє Вест. Він "коштує" 1,8 мільярда.
Нагадаємо, Кім нещодавно подала на розлучення.
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