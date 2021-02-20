Від знайомства і до розлучення: історія стосунків Кім Кардашян та Каньє Веста

На жаль, чутки про те, що зірковий шлюб Кім Кардашян та Каньє Веста стрімко рухається до краху, виявилися правдою. 40-річна реалітідіва офіційно подала на розлучення з 43-річним репером.

Про це повідомляє TMZ.

Кардашян подала на розлучення з Вестом фото з instagram кардашян

Кім Кардашян просить суд призначити їм із чоловіком спільну опіку над чотирма дітьми: 7-річною Норт, 5-річним Сейнтом, 3-річною Чикаго та 1-річним Псалмом. Зі слів джерел, Каньє Вест розлучення на таких умовах вважає прийнятним.

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Загалом розлучення Кім і Каньє обіцяє бути цілком мирним. Адже в них є шлюбний контракт, тож розділити треба лише таку-сяку нерухомість, придбану за майже 7 років їхнього союзу.

Інтереси Кім Кардашян представляє відома юристка Лора Вассер, яку називають "королевою розлучень".

Це одне з останніх фото з чоловіком у Instagram Кім

На думку інсайдерів, Кардашян досі тягла з офіційним розривом тому, що вважала, що це буде надто жорстоко - розлучитися з чоловіком під час загострення в нього біполярного розладу.

Як пише Insider, познайомилися Кім та Каньє на початку 2000-х, і артист одразу ж уподобав фігуристу брюнетку, хоча гадки не мав, хто вона така. Між іншим, Кім Кардашян на той момент іще була заміжня за музичним продюсером Деймоном Томасом.

"Я просто зрозумів, що давно хотів, щоби вона була моєю дівчиною. Пригадую, як побачив її фото з Періс Хілтон, і пригадую, сказав другові: "Ти бачив оту дівчину, Кім Кардіжон?", - розказував згодом Вест у інтерв'ю.

Шлюб зіркової пари тривав 6 років

Перший шлюб Кім розпався у 2004-му, але з Каньє вони продовжували лише дружити. Подейкують, саме про неї репер згадав у композиції "Knock You Down" у 2009-му: "Ти завжди була чірлідеркою моїх мрій... Покинь нарешті своїх бойфрендів".

Але Кім Кардашян встигла ще раз ненадовго сходити заміж, за баскетболіста Кріса Гамфрiса. Вони подали на розлучення в 2012-му, і того ж року Каньє Вест нарешті заявив у своїй пісні "Cold": "Я визнаю, я покохав Кім".

Про те, що її сестра зустрічається з Каньє, вибовкала у телевізійному реалітішоу Хлоя Кардашян. Голуб'ята стали, не криючись, разом з'являтися на публіці, а в грудні 2012-го оголосили, що чекають на первістка.

Каньє та Кім зі старшими дітьми

2013-й став для Кардашян та Веста багатим на події: Кім нарешті офіційно розлучилася з ексом, на світ з'явилася Норт, а Каньє зробив коханій пропозицію руки та серця, ставши на одне коліно посеред стадіону в Сан-Франциско. Звісно, вона відповіла "так".

У 2014-му році Кім Кардашян та Каньє Вест стали першою в історії дворасовою парою, яка прикрасила обкладинку Vogue. А ще нарешті зіграли казкове весілля в Італії.

У 2015-му Кім подарувала чоловікові сина. Та вже наступного ж року долі, схоже, набридло посміхатися парі.

Кім стала жертвою моторошного пограбування в Парижі, і це сильно вдарило по всій сім'ї. Невдовзі після цього Веста було примусово госпіталізовано з гострим психозом. Потім з'ясується, що артист страждає на біполярний розлад особистості.

Каньє Вест розлучення поки не коментує, і Кім так само

Через проблеми зі здоров'ям Кардашян більше не могла народжувати. Тож молодших дітей, Чикаго та Псалма для пари вже виношували сурогатні матері.

У 2019-му Кім із Каньє вдруге обмінялися шлюбними обітницями в присутності вже чотирьох нащадків.

"Ти мій чоловік. Ти мій найкращий друг. Ти той, хто найбільше в мене вірить, і моя справжня любов", - сказала тоді Кардашян.

У 2020-му році, коли Каньє Вест вирішив балотуватися в президенти США та почав одну за одною видавати скандальні заяви, дружина здебільшого відмовчувалася. Але якось зізналася, що Каньє - "блискуча, але складна людина", а психічна хвороба "є частиною його генія".

Якщо вірити джерелам, на той момент подружжя вже близько року мешкало нарізно. І розлучення було лише питанням часу.

Нагадаємо, це не далеко не перший гучний розрив стосунків у реаліті-сімействі. Наприклад, торік сестра Кім Кардашян, Хлоя підловила свого нареченого на зраді.

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