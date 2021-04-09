Кароль у новому кліпі вразила перевтіленням у чоловіка та сама себе поцілувала. ВІДЕО
Співачка Тіна Кароль представила кліп на пісню "Хороший парень", яка є другим синглом із її нового альбому "Красиво". Власне, в незвичному відео сама зірка й перевтілюється на парубка, ще й злочинця.
У грабіжникові біткоїнів, попри надіту балаклаву, одразу впізнається Тіна. Зухвалі хіпхоп-рухи свого персонажа артистка виконала сама, без дублерів. А фінальна сцена поцілунку просто заворожує.
"Я хотів показати, як людина, котра має сильну харизму і талант навіть із закритим обличчям, може тримати увагу глядача протягом усього кліпу", - говорить режисер Indy Hait.
"Дівчата завжди обирають хороших хлопців, а кохають поганих", - констатує Кароль.
До слова, разом із кліпом "Хороший парень" співачка випустила й перформанс у доповненій реальності (AR) та запустила TikTok-челендж. Скачавши програму TinaKarol в App Store або Google Play, глядач на власному смартфоні може зняти власну версію відео "разом" із Тіною.
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Нагадаємо, образ "трініті-гьорл", яка керує грабіжниками у кліпі, раніше з'явився в "Скандале" Кароль.
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