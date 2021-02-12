Супержінка Кароль у "скандальному" кліпі повигиналася на стільці та зависла у повітрі

Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Скандал", який став першим синглом її майбутнього альбому.

У відео, яке зняв Indy Hait, Тіна звільняється від власних перешкод. Вона існує в моменті, коли позбавлення від болю минулого дарує свободу майбутньому.

"Я зняв кліп-перфоманс, де панує не сюжет, а особистість співачки і її дар розповіді великої історії в одній пісні. Спектор емоцій і почуттів відрізняє цю роботу від традиційного уявлення про кліп. "Скандал" - це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого вибирає сам глядач", - каже режисер.

З Тіни зробили якусь супержінку

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"Пісня "Скандал" про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена ​​права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба", - каже Кароль

Тіна ніби робот або надлюдина

Здається, Тіна схудла для зйомок

Пісню "Скандал" Кароль написала у співавторстві з Аркадієм Александровим

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Нагадаємо, нещодавно у Кароль стався невеличкий скандал із Олею Поляковою, яка назвала Тіну "плакальщицею на похоронах".

Фото надані пресслужбою