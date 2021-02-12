Супержінка Кароль у "скандальному" кліпі повигиналася на стільці та зависла у повітрі

Супержінка Кароль у "скандальному" кліпі повигиналася на стільці та зависла у повітрі

12 лютого 2021, 09:58

Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Скандал", який став першим синглом її майбутнього альбому.

У відео, яке зняв Indy Hait, Тіна звільняється від власних перешкод. Вона існує в моменті, коли позбавлення від болю минулого дарує свободу майбутньому.

"Я зняв кліп-перфоманс, де панує не сюжет, а особистість співачки і її дар розповіді великої історії в одній пісні. Спектор емоцій і почуттів відрізняє цю роботу від традиційного уявлення про кліп. "Скандал" - це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого вибирає сам глядач", - каже режисер.

 
З Тіни зробили якусь супержінку

"Пісня "Скандал" про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена ​​права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба", - каже Кароль

 
Тіна ніби робот або надлюдина
 
Співачка любить вигинатися на стільці
 
 
Здається, Тіна схудла для зйомок
 
 
Пісню "Скандал" Кароль написала у співавторстві з Аркадієм Александровим
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно у Кароль стався невеличкий скандал із Олею Поляковою, яка назвала Тіну "плакальщицею на похоронах".

Фото надані пресслужбою

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