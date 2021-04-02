Кароль в білому "красиво" презентувала свій російськомовний альбом. ВІДЕО
П'ятниця, 2 квітня 2021, 09:45
2-го квітня світ побачив альбом Тіни Кароль під назвою "Красиво", який складається з семи російськомовних пісень.
Саундпродюсером платівки української зірки став російський композитор Аркадій Александров, відомий співпрацею зі співачкою Zivert, Ганною Седоковою та Даном Баланом.
У своєму Instagram Кароль ефектно презентувала альбом танцювальним відео.
"Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів в пошуках своєї любові", - каже Тіна.
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Цікаво, що альбом Тіни можна послухати і в забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакте.
Нагадаємо, починаючи з 2019-го року Тіна намагалася досягти успіху в Америці і навіть записала спільний трек зі Снуп Догом.
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