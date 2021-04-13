Тодоренко в купальнику випнула свою не найулюбленішу частину тіла
Вівторок, 13 квітня 2021, 12:33
Телеведуча Регіна Тодоренко, яка колись дуже комплексувала через фігуру, назвала найлюбленішу частину свого тіла.
Як оголосила зірка в Instagram, найбільше їй подобаються ноги.
Але випинати на камеру навіть не таку улюблену круглу дупцю Регіна теж не забуває.
Нагадаємо, телеведуча нещодавно розказала, що страждає на вітіліго.
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