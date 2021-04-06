"Вдячна появі бодіпозитиву": Тодоренко в купальнику зізналася, що соромилася свого тіла

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно розповіла, що страждає на вітіліго, зізналася, що довго йшла до прийняття і любові до власного тіла. Вона соромилася себе і не любила зніматися в купальнику.

Про це дружина співака Влада Топалова написала в Instagram.

Регіна зізналася, що її стосунки з власним тілом не завжди були ідеальними фото з instagram тодоренко

"Я соромлюся свого тіла..." Так часто чую цю фразу від дівчат на 10 років молодших. І я колись соромилася свого тіла через скромні груди, пігментацію на тілі, неправильний прикус. Особливо в програмах "Орел и решка" виходи в купальнику були для мене нестерпними. Я виглядала погано, зовсім не за стандартами загальноприйнятої вроди - мені так здавался", - пригадала Регіна.

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Телезірка дуже рада, що тепер світ змінився.

"Навіть якоюсь мірою вдячна появі бодіпозитиву, адже саме цей рух підштовхнув мене на любов до себе", - зізналася вона.

Телезірка соромилася зніматися в купальнику

Як пояснила Тодоренко, любов до себе - це для неї більше, ніж просто прийняття себе такою як є. Радше навпаки, це догляд, піклування, вживання корисної їжі та духовний розвиток.

"Коли у голові порядок, тіло здорове і геть не потребує оцінки та порівняння з загальноприйнятими стандартами", - резюмувала Регіна.

Нагадаємо, неродивши первістка, Тодоренко дуже швидко скинула набрані кіло. Але все одно жартувала в мережі про свої "жирненькі боки".

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