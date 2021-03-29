Ні, я не розлучаюся: Тодоренко з новою зачіскою пояснила, чому наважилася на зміни

Понеділок, 29 березня 2021, 10:28

Телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася новою зачіскою та розказала прихильникам, чому наважилася на зміни.

Регіна поспішила заспокоїти фанатів і запевнила, що в особистому житті в неї все гаразд.

"Ні, я не розлучаюся. Чому ж зважилася на такі кардинальні зміни? Є одна єдина причина - набридли сталість і одноманітність, а я хочу змін!)", - зізналася Тодоренко.

 
Не такі вже й кардинальні зміни
 
Деякі коментатори пишуть, що взагалі не помітили ніяких змін 
 
З такою зачіскою Регіна стала ще більше схожою на маму 

Нагадаємо, в грудні минулого року Регіна експериментувала з кольором волосся, і тоді це було справді помітно.


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