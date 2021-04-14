Седокова ошелешила ФОТО свого справжнього волосся

Співачка Ганна Седокова вирішила розкрити шанувальникам свій великий та дуже милий секрет. Виявляється, насправді вона - справжня "кучерявка Сью", хоча багато років мучила свої волосся випрямлянням.

Фото себе у кучериках Аня поділилася в Instagram.

"Упізнаєте, хто на фото? Це ж я, справжня. Ось так моє волосся виглядає після душу", - написала вона.

Як вам кучерява Седокова? фото з instagram седокової

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"Я стільки разів його випрямляла навіщось. Хотіла вам сподобатися. Мене стільки разів дражнили за кучерики. І я їх відрізала в 13. Були довгі. Стали короткі. Потім була низка довгих нарощених кіс. Я хотіла вам сподобатися. А тепер я хочу сподобатися собі", - підсумувала Седокова.

Нагадаємо, нещодавно Ганна в якості бодіпозитивного маніфесту продемонструвала волохату пахву.

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