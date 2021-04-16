Легкоатлетка Бех-Романчук у сексуальному корсеті прилягла на коханого. ФОТО

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:32

Спортивне подружжя, легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук влаштували еротичну фотосесію. Щоправда, на чоловікові було більше одягу, ніж на його коханій.

Кількома кадрами, де вона у напівпрозорому корсеті млосно прилягла на Михайла, 25-річна Марина поділилася в Instagram.

 
Марина та Михайло ненадовго відволіклися від спорту на еротику
фото з instagram бех-романчук 
 
 
Голуб'ята одружилися в 2018-му році 
 

Як відомо, Бех-Романчук полюбляє оживляти свій фотоблог гарячим контентом, зокрема нерідко позує в купальниках.


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