Легкоатлетка Бех-Романчук у сексуальному корсеті прилягла на коханого. ФОТО

Спортивне подружжя, легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук влаштували еротичну фотосесію. Щоправда, на чоловікові було більше одягу, ніж на його коханій.

Кількома кадрами, де вона у напівпрозорому корсеті млосно прилягла на Михайла, 25-річна Марина поділилася в Instagram.

Марина та Михайло ненадовго відволіклися від спорту на еротику фото з instagram бех-романчук

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Як відомо, Бех-Романчук полюбляє оживляти свій фотоблог гарячим контентом, зокрема нерідко позує в купальниках.