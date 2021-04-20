63-річна Шерон Стоун у млосних позах посвітила голими стегнами для іспанців

Вівторок, 20 квітня 2021, 10:41

Американська акторка Шерон Стоун стала героїнею травневого Elle Spain, присвяченому красі жіночого тіла в будь-якому віці. 

63-річна кінодіва поділилася обкладинками у Instagram.

 
Шерон Стоун покрасувалася на обкладинках іспанського журналу
фото з instagram стоун 
 

Як відомо, Шерон чесно каже про те, що її світлини для глянців редагуються, і в житті вона виглядає дещо не так. Власне, шанувальникам у мережі зірка весь час показує справжню, повсякденну себе, без гламуру, мейкапу й фотошопу.

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