63-річна Шерон Стоун у млосних позах посвітила голими стегнами для іспанців
20 квітня 2021, 10:41
Американська акторка Шерон Стоун стала героїнею травневого Elle Spain, присвяченому красі жіночого тіла в будь-якому віці.
63-річна кінодіва поділилася обкладинками у Instagram.
Як відомо, Шерон чесно каже про те, що її світлини для глянців редагуються, і в житті вона виглядає дещо не так. Власне, шанувальникам у мережі зірка весь час показує справжню, повсякденну себе, без гламуру, мейкапу й фотошопу.
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