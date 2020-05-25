Шерон Стоун у купальнику показала свій релакс із Бандитом
Понеділок, 25 травня 2020, 12:20
Американська акторка Шерон Стоун у теплі дні ніжиться коло басейна, а разом із нею її песики - Джо і Бандит. "Сімейне" дозвілля, а заразом і свою фігурку в купальнику 62-річна кінодіва демонструє в Instagram.
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Нагадаємо, Шерон спокійно ставиться до змін, які з віком відбуваються з її тілом, та не боїться показувати його перед камерами. Хоча, на думку актриси, її зад нагадує "торбу з млинцями".
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