Шерон Стоун у купальнику показала свій релакс із Бандитом

Американська акторка Шерон Стоун у теплі дні ніжиться коло басейна, а разом із нею її песики - Джо і Бандит. "Сімейне" дозвілля, а заразом і свою фігурку в купальнику 62-річна кінодіва демонструє в Instagram.

Шерон та її Бандит

62-річна кінозірка любить постити в Instagram себе у купальнику

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 22 Май 2020 в 5:47 PDT

Нагадаємо, Шерон спокійно ставиться до змін, які з віком відбуваються з її тілом, та не боїться показувати його перед камерами. Хоча, на думку актриси, її зад нагадує "торбу з млинцями".