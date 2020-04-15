Стоун про мізогінію в Голлівуді: Мел Гібсон вважав, що я надто стара
Американська актриса Шерон Стоун стала героїнею чергового номеру німецького Vogue.
У інтерв'ю зірка говорила про позитивні зміни, які відбуваються в суспільстві та, як наслідок, у Голлівуді, як ущухають мізогінія та ейджизм, які панували впродовж десятиліть.
Про це пише The Daily Mail.
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Як зізналася Шерон, їй не давали ролей, аж поки вона не знялася для Playboy. А потім був "Основний інстинкт", який наклав відбиток на всю її подальшу кар'єру.
"Коли я починала як модель та актриса, термін "їб*бельна" означав гідна для роботи та для камери", - зазначила Стоун.
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"Двадцять років тому була досить мізогіністична ера. Мел Гібсон, який на три роки старший за мене, вважав, що я надто стара, щоби зніматися з ним", - пригадала зірка.
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Стоун не приховує, що й їй самій непросто було змиритися з тим, що вона стає старшою.
"Десь у сорок із чимось був момент, коли я пішла в ванну з пляшкою вина, замкнула двері і сказала: "Я звідси не вийду, доки повністю не прийму моє тіло", - поділилася акторка.
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Зараз, у свої 62 Шерон не полишає надії знайти кохання в Інтернеті. Але поки що їй щастить на таких колоритних персонажів, як колишні в'язні чи диваки, котрі надають перевагу товариству собак, а не людей.
"Розумієте, коли ти самотній у цьому віці, зазвичай на те є причина. До мене це теж відноситься", - констатувала акторка.
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Нагадаємо, коли Шерон зареєструвалася в додатку для знайомств, то адміністрація не повірила, що то справді вона, і закрила "фейковий" акаунт.
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