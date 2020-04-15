Стоун про мізогінію в Голлівуді: Мел Гібсон вважав, що я надто стара

Американська актриса Шерон Стоун стала героїнею чергового номеру німецького Vogue.

У інтерв'ю зірка говорила про позитивні зміни, які відбуваються в суспільстві та, як наслідок, у Голлівуді, як ущухають мізогінія та ейджизм, які панували впродовж десятиліть.

Про це пише The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 3 Апр 2020 в 1:27 PDT

Як зізналася Шерон, їй не давали ролей, аж поки вона не знялася для Playboy. А потім був "Основний інстинкт", який наклав відбиток на всю її подальшу кар'єру.

"Коли я починала як модель та актриса, термін "їб*бельна" означав гідна для роботи та для камери", - зазначила Стоун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 10 Апр 2020 в 10:27 PDT

"Двадцять років тому була досить мізогіністична ера. Мел Гібсон, який на три роки старший за мене, вважав, що я надто стара, щоби зніматися з ним", - пригадала зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 8 Апр 2020 в 10:42 PDT

Стоун не приховує, що й їй самій непросто було змиритися з тим, що вона стає старшою.

"Десь у сорок із чимось був момент, коли я пішла в ванну з пляшкою вина, замкнула двері і сказала: "Я звідси не вийду, доки повністю не прийму моє тіло", - поділилася акторка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 3 Апр 2020 в 5:53 PDT

Зараз, у свої 62 Шерон не полишає надії знайти кохання в Інтернеті. Але поки що їй щастить на таких колоритних персонажів, як колишні в'язні чи диваки, котрі надають перевагу товариству собак, а не людей.

"Розумієте, коли ти самотній у цьому віці, зазвичай на те є причина. До мене це теж відноситься", - констатувала акторка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Libby (@paris_libby) 8 Апр 2020 в 10:22 PDT

Нагадаємо, коли Шерон зареєструвалася в додатку для знайомств, то адміністрація не повірила, що то справді вона, і закрила "фейковий" акаунт.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

10 секунд сміху: Шерон Стоун блискуче відповіла на запитання про харасмент

Шерон Стоун на врученні премії повторила сцену з "Основного інстинкту" та вразила промовою