Єфросиніна зі сковорідкою в руці засвітила сталевий прес

Четвер, 22 квітня 2021, 13:38

Телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала грайливий домашній лук, оголивши стегна і прес. А для переконливості взяла у руку сковорідку.

Для Instagram 41-річна зірка позувала у вбранні власного іменного бренду.

 
"Домашня" Єфросиніна пококетувала перед камерою 
фото з instagram єфросиніної 

Іще один ефектний образ, свою "терапію-колір" Маша показала напередодні.

 
Не жінка, а кольорова бомба!
 
 

Нагадаємо, в арсеналі Єфросиніної є й "сексуальний" костюм.

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