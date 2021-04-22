Єфросиніна зі сковорідкою в руці засвітила сталевий прес

Телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала грайливий домашній лук, оголивши стегна і прес. А для переконливості взяла у руку сковорідку.

Для Instagram 41-річна зірка позувала у вбранні власного іменного бренду.

"Домашня" Єфросиніна пококетувала перед камерою фото з instagram єфросиніної

Іще один ефектний образ, свою "терапію-колір" Маша показала напередодні.

Не жінка, а кольорова бомба!

Нагадаємо, в арсеналі Єфросиніної є й "сексуальний" костюм.

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