Єфросиніна зі сковорідкою в руці засвітила сталевий прес
22 квітня 2021, 13:38
Телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала грайливий домашній лук, оголивши стегна і прес. А для переконливості взяла у руку сковорідку.
Для Instagram 41-річна зірка позувала у вбранні власного іменного бренду.
Іще один ефектний образ, свою "терапію-колір" Маша показала напередодні.
Нагадаємо, в арсеналі Єфросиніної є й "сексуальний" костюм.
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