При параді VS у масках для волосся: Єфросиніна розсмішила романтикою з чоловіком

Важлива складова довгих та щасливих стосунків - це коли людям разом весело. Як от, наприклад, телеведучій Маші Єфросиніній та її чоловікові Тимуру Хромаєву, які живуть у шлюбі вже 17 років та виховують доньку й сина.

Добіркою з романтичних та зворушливих моментів із коханим зірка поділилася в Instagram.

Love is... коли ви разом робите маски для волосся та дуркуєте на камеру

"Кохання - це коли у вас є те, що належить вам обом... Ну, і трохи веселощів", - написала Єфросиніна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Нагадаємо, як і будь-яка пара, Маша і Тимур інколи сваряться. Як зізналася нещодавно телеведуча, в них із чоловіком "полярні темпераменти".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Іменинниця Єфросиніна в халаті розказала, що не вміє робити її чоловік

Єфросиніна показала себе з чоловіком та обурила підписників "поросячою" метафорою