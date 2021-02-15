При параді VS у масках для волосся: Єфросиніна розсмішила романтикою з чоловіком
Понеділок, 15 лютого 2021, 14:02
Важлива складова довгих та щасливих стосунків - це коли людям разом весело. Як от, наприклад, телеведучій Маші Єфросиніній та її чоловікові Тимуру Хромаєву, які живуть у шлюбі вже 17 років та виховують доньку й сина.
Добіркою з романтичних та зворушливих моментів із коханим зірка поділилася в Instagram.
"Кохання - це коли у вас є те, що належить вам обом... Ну, і трохи веселощів", - написала Єфросиніна.
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Нагадаємо, як і будь-яка пара, Маша і Тимур інколи сваряться. Як зізналася нещодавно телеведуча, в них із чоловіком "полярні темпераменти".
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