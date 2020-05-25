Іменинниця Єфросиніна в халаті розказала, що не вміє робити її чоловік

25-го травня телеведучій Маші Єфросиніній виповнився 41 рік.

Цей вік вона зустріла з новою зачіскою, яку зробила кілька днів тому.

А ще іменинниця поділилася святковими фото, зробленими її чоловіком зранку. Щоправда, телеведуча іронічно прокоментувала його (не)вміння її фотографувати.

Варто наголосити, що вже кілька років Маша не заморочується дієтами, при цьому залишаючись стрункою. До такого стану вона йшла протягом багатьох років, ретельно вивчаючи правильне харчування та консультуючись зі спеціалістами.

Темі своєї ваги Марія нещодавно присвятила цілий пост і відео.

Нагадаємо, Єфросиніна зробила кумедне відео про жінок на карантині.