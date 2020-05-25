Іменинниця Єфросиніна в халаті розказала, що не вміє робити її чоловік
25-го травня телеведучій Маші Єфросиніній виповнився 41 рік.
Цей вік вона зустріла з новою зачіскою, яку зробила кілька днів тому.
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Большинство из вас (так мне показалось!) было против 😏 И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: ⠀ - что я замудохаюсь с этой чёлкой; ⠀ - что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов 🙄 ⠀ - что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю #какиероскошные были у меня косы, и пожалею ... ⠀ - что решения, принятые в ретроградную Венеру ( как мне кто-то написал), самые неправильные 😉 ⠀ Но вот честно, ну, и пускай! Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин чётко показал, что всё проанализировать и спланировать - это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума- это учиться #житьвмоменте и кайфовать сейчас ⠀ П.С. Но за рекомендации хороших сухих шампуней для брюнеток буду сильно благодарна 🤦🏻♀️
А ще іменинниця поділилася святковими фото, зробленими її чоловіком зранку. Щоправда, телеведуча іронічно прокоментувала його (не)вміння її фотографувати.
Варто наголосити, що вже кілька років Маша не заморочується дієтами, при цьому залишаючись стрункою. До такого стану вона йшла протягом багатьох років, ретельно вивчаючи правильне харчування та консультуючись зі спеціалістами.
Темі своєї ваги Марія нещодавно присвятила цілий пост і відео.
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Я не заморачиваюсь с весом уже около шести лет- не соблюдаю диеты, живу по определённому пищевому режиму и особо не педалирую эту тему в публикациях! Однако по сей день самая запрашиваемая вами тема- именно вес и питание! Запустив рубрику #Машина_еда , я снова поняла, что наступила на грабли: говоришь о правилах питания, ты-ни фига не знающий аматор; настаиваешь на том, что тело с благодарностью возвращает тебе природную форму за «починенное» здоровье - значит, популяризируешь анорексию... Это все какой-то беспросветный замкнутый ад! Да, я была Толстой! Да, это было давно, когда вы росли на моих передачах, и НИЧЕГО обо мне не знали, кроме того, что я «покажу» вам телепузиков! Потом очень долго я была той самой, как вы часто пишите, «прекрасной сочной женщиной в теле», и делала телевизионную карьеру! Прошли годы, у меня появился инста профиль, у новой меня- и вы мгновенно сами всё решили про мои изменения : удаленные комки/рёбра/жиры/ подтяжки! И категорически не хотите верить в упорный, многолетний труд, познание своей анатомии и работу с серьёзными специалистами. Наверное, все-таки интереснее верить в говно рекламу порошков, от которых раз и похудел на 26 кг. за две недели 🤦🏻♀️ Поэтому смотрите видео- я ЕЩЁ РАЗ там все старательно поясняю! Кто со мной, тому всегда буду рада по хэштегу #Машина_еда по средам 💓
Нагадаємо, Єфросиніна зробила кумедне відео про жінок на карантині.