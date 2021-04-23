Донька Брежнєвої без мейкапу влаштувала фотосесію в трусах і чоботях

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман вирішила похвалитися в мережі своїми новими чоботами.

Їм вона присвятила цілу домашню фотосесію, не надто переймаючись одягом.

Соня і чоботи фото з instagram

Чоботи і Соня

Зізнавайтеся, теж так робите щоразу, як купуєте собі нове взуття?

Нагадаємо, нещодавно Соня відпочивала в Дубаї з мамою Вірою і тітонькою Вікою, котра помітно розквітла після свого розлучення з Олександром Цекалом.

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