Донька Брежнєвої без мейкапу влаштувала фотосесію в трусах і чоботях

23 квітня 2021, 11:57

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман вирішила похвалитися в мережі своїми новими чоботами.

Їм вона присвятила цілу домашню фотосесію, не надто переймаючись одягом.

 
Соня і чоботи
фото з instagram
 
Чоботи і Соня

 
Зізнавайтеся, теж так робите щоразу, як купуєте собі нове взуття?
 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Соня відпочивала в Дубаї з мамою Вірою і тітонькою Вікою, котра помітно розквітла після свого розлучення з Олександром Цекалом.

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