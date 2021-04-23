Донька Брежнєвої без мейкапу влаштувала фотосесію в трусах і чоботях
П'ятниця, 23 квітня 2021, 11:57
Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман вирішила похвалитися в мережі своїми новими чоботами.
Їм вона присвятила цілу домашню фотосесію, не надто переймаючись одягом.
Нагадаємо, нещодавно Соня відпочивала в Дубаї з мамою Вірою і тітонькою Вікою, котра помітно розквітла після свого розлучення з Олександром Цекалом.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Наче сестри: Брежнєва з дочкою посвітили фігурами в чорних бікіні
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії