Майже близнючки: Брежнєва зачарувала ніжним ФОТО з ексдружиною Цекала

П'ятниця, 9 квітня 2021, 10:10

Співачка Віра Брежнєва поділилася кількома новими фото з відпочинку в Еміратах, зокрема показала себе з молодшою сестрою Вікторією Галушкою. Дуже схожі між собою білявки зворушливо тримаються за руки.

 
Віра та Віка - сестри-подруги
фото з instagram брежнєвої

Підписники Брежнєвої наробили сестрам компліментів. До слова, в мережі останнім часом обговорюють, як гарно виглядає 36-річна Віка, мовляв, розлучення з Олександром Цекалом пішло матусі двох дітей на користь.

 
Білявки разом відпочили в Еміратах
 

Нагадаємо, шоумен кинув дружину заради молодшої за себе на 30 років художниці та акторки Дарини. Подейкували, Олександрові довелося "викупити" в Вікторії своє прізвище.

 
39-річна Брежнєва на канікулах демонструвала стрункі ніжки
 
І про їжу для мозку не забула
 

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