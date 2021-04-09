Майже близнючки: Брежнєва зачарувала ніжним ФОТО з ексдружиною Цекала
9 квітня 2021, 10:10
Співачка Віра Брежнєва поділилася кількома новими фото з відпочинку в Еміратах, зокрема показала себе з молодшою сестрою Вікторією Галушкою. Дуже схожі між собою білявки зворушливо тримаються за руки.
Підписники Брежнєвої наробили сестрам компліментів. До слова, в мережі останнім часом обговорюють, як гарно виглядає 36-річна Віка, мовляв, розлучення з Олександром Цекалом пішло матусі двох дітей на користь.
Нагадаємо, шоумен кинув дружину заради молодшої за себе на 30 років художниці та акторки Дарини. Подейкували, Олександрові довелося "викупити" в Вікторії своє прізвище.
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