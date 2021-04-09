Майже близнючки: Брежнєва зачарувала ніжним ФОТО з ексдружиною Цекала

Співачка Віра Брежнєва поділилася кількома новими фото з відпочинку в Еміратах, зокрема показала себе з молодшою сестрою Вікторією Галушкою. Дуже схожі між собою білявки зворушливо тримаються за руки.

Віра та Віка - сестри-подруги фото з instagram брежнєвої

Підписники Брежнєвої наробили сестрам компліментів. До слова, в мережі останнім часом обговорюють, як гарно виглядає 36-річна Віка, мовляв, розлучення з Олександром Цекалом пішло матусі двох дітей на користь.

Білявки разом відпочили в Еміратах

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Нагадаємо, шоумен кинув дружину заради молодшої за себе на 30 років художниці та акторки Дарини. Подейкували, Олександрові довелося "викупити" в Вікторії своє прізвище.

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