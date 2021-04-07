Дружина 60-річного Цекала показала себе у купальнику та коханого на залізному коні
7 квітня 2021, 10:37
Шоумен Олександр Цекало наприкінці березня відсвяткував своє 60-річчя. А у їхній із четвертою дружиною, Дариною Ервін сім'ї цієї весни з'явилося поповнення: пара завела песика, якого назвала Гейшею.
Ідилічні фото з коханим та з чотирилапим "малям" 29-річна Дарина постить у Instagram.
Не забуває гаряча брюнетка і показувати гарну себе в купальнику.
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Як відомо, Цекало з молодою жінкою мешкають у США. Заради Дарини Олександр покинув третю дружину, Вікторію Галушку, від якої має двох дітей.
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