Дружина 60-річного Цекала показала себе у купальнику та коханого на залізному коні

Середа, 7 квітня 2021, 10:37

Шоумен Олександр Цекало наприкінці березня відсвяткував своє 60-річчя. А у їхній із четвертою дружиною, Дариною Ервін сім'ї цієї весни з'явилося поповнення: пара завела песика, якого назвала Гейшею.

Ідилічні фото з коханим та з чотирилапим "малям" 29-річна Дарина постить у Instagram.

 
Цекалу виповнилося 60
фото з instagram 
 
Дарина подарувала своєму ювіляру ровера?

Не забуває гаряча брюнетка і показувати гарну себе в купальнику.

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Публикация от Darina Ervin (@darina.ervin)

 
Пара побралася два роки тому
 
 

Як відомо, Цекало з молодою жінкою мешкають у США. Заради Дарини Олександр покинув третю дружину, Вікторію Галушку, від якої має двох дітей.

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