"Як змінити розмір грудей лише за 2 дні": Міс Стефанко показалася в купальнику

"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко розпрощалася зі своїми пишними грудьми, причому відбулася разюча зміна лише за два дні. Весь секрет у тім, що красуня припинила грудне вигодовування.

Нову, чи, радше, колишню себе в купальнику матуся 8-місячного хлопчика Тео показала в Instagram.

Олеся Стефанко наочно показала трансформацію свого бюсту фото з instagram стефанко

"Як змінити розмір грудей лише за два дні? Просто припини грудне вигодовування, ось і все. Виглядає фантастично? Повірте мені, для мене це теж великий сюрприз! Жіноче тіло - це диво, тепер я це точно знаю. Щоправда, після вагітності та грудного вигодовування я почуваюся так, ніби побувала в бою", - поділилася 32-річна Олеся.

Тепер Олеся виглядає так

"На щастя, для Тео це не стало великою проблемою. Це відбулося природно, мого молока йому не вистачало, і в якийсь момент він вирішив, що це надто нудно для нього, і він уже достатньо дорослий, щоби їсти ще щось окрім маминого молока", - додала вона.

Стефанко зізналася, що відчуває легку ностальгію за цими особливими моментами з синочком.

Завдяки Тео зіркова мама деякий час мала пишне декольте

"Пара днів, і мій довагітний розмір грудей знову зі мною. Хоча форма вже не така, але я сподіваюся, що з часом вона покращає", - зізналася Олеся.

Тепер такі груди лишаться лише у спогадах та на фото

Нагадаємо, струнку фігурку "міс" після пологів повернула собі дуже швидко. З її слів, допоміг правильний спосіб життя, якого вона дотримувалася до та під час вагітності.

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