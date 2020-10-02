Стефанко через 2 місяці після пологів похвалилася фігурою в купальнику: Річ не в везінні

"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко, котра в серпні народила первістка, напрочуд швидко повернула собі довагітні форми.

32-річна модель та блогерка поділилася фото в купальнику в Instagram та висловила подяку своєму тілу.

Навіть не віриться, що ще в серпні Олеся ходила з чималим животиком фото з instagram стефанко

"Два місяці від пологів. Дуже вдячна моєму тілу за швидке відновлення. Гадаю, річ не в везінні. А більше в виборі способу життя до вагітності і тому, що в мене вийшло дотримуватися його й під час вагітності", - поділилася жінка.

Модель вважає, що справа тут не в везінні, а в її здоровому способі життя

Відповідаючи на запитання підписників, Олеся розказала, що має схильність до появи розтяжок. На стегнах у моделі вони є вже давно, а от живіт вона вберегла, бо постійно змащувала його олією. До занять спортом лікар дозволив Стефанко повернутися вже через місяць після пологів.

"Міс" народила сина два місяці тому

Нагадаємо, Олеся з чоловіком-айтішником та сином живуть у Маямі. Пишне весілля пара відгуляла в Італії чотири роки тому.