Джамала кумедними ФОТО привітала чоловіка з річницею весілля

Співачка Джамала, яка чотири роки тому стала дружиною Бекіра Сулейманова, ніжно привітала його з "лляною" річницею в мережі.

"З тобою в мене виходять найкращі фото, з тобою в нас найкращі подорожі, з тобою в нас найкращі діти! Ми — птахи, які не хочуть самоти. Тільки разом! МИ", - написала артистка, запостивши добірку фото з коханим.

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Чоловік артистки для привітання теж підібрав особливий кадр.

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Нагадаємо, Джамала з Бекіром одружилися, дотримуючись весільного обряду кримських татарДень Джамали: знімки та відео з весілля співачки. "Мультизіркове" святкування пройшло в одному з ресторанів під Києвом.

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