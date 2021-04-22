Джамала з високою зачіскою виклала нові ФОТО в купальнику

Співачка Джамала, яка майже досягла своєї ідеальної ваги, виклала ще більше фото в купальнику.

Зірка відпочиває в Єгипті з синами та батьком і, судячи зо всього, насолоджується своїм новим виглядом.

Як відомо, раніше Джамала не викладала світлини в бікіні і навіть не збиралася. Але ось тепер, після народження двох дітей, зірка змінила свою думку на радість фанатам і ЗМІ.

Джамала кайфує від сонця та себе в купальнику

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Нагадаємо, Джамала худне з січня і її мета - досягти ваги 59 кіло.