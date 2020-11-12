"Містична історія": Джамала показала ніжні ФОТО з синами й розповіла, що означають їхні імена

Співачка Джамала, мама двох хлоп'ят, Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая, розповіла, чому обрала для синів саме ці імена. Одне з них прийшло до неї вві сні.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Джамала розповіла, як вибирала імена своїм хлопцям фото з instagram джамали

"...Із іменем Емір-Рахман була навіть містична історія - воно мені наснилося. В перекладі Емір означає "правитель", а Рахман - "милостивий". Не те, щоб у нас великі плани на його політичну кар'єру, просто хороше ім'я", - пожартувала Джа.

Еміру-Рахману 2 з половиною роки, Селіму-Гіраю - майже 6 місяців

"Селім-Гірай - ім'я з історичний корінням. Це одна з головних фігур в історії Кримського ханства, видатний правитель, улюблений і в народі, і серед знаті. Ім'я Селім подобалося чоловікові, Гірай - мені. Вирішили поєднати та назвати на честь великого хана", - пояснила вона.

Нагадаємо, на двох нащадках Джамала та її чоловік Бекір, імовірно, не спиняться, адже артистці хочеться мати велику родину.

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