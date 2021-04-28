"Дякую, що фоткаєш мене для Instagram": Юрушева мило привітала свого "котика" з 30-річчям
Учора вночі бізнесвумен Єлизавета Юрушева їхала на авто до Черкас, щоби першою привітати свого чоловіка, губернатора Черкащини Олександра Скічка з ювілеєм.
28-го квітня йому виповнилося 30 років, і дружина зробила йому сюрприз вночі, а зранку повернулася до Києва у справах. Але не забула зворушливо привітати коханого ще й у мережі.
Юрушева виклала кілька фото зі Скічком та подякувала йому за дуже багато речей.
"Спасибі тобі за те, що ти робиш нас найщасливішими, навіть коли тебе немає поруч! Спасибі тобі за те, що коли я нервую, ти завжди говориш мені "Не переживай, все буде добре!" І так все і відбувається…", - написала Ліза.
"Спасибі тобі за те, що коли я тобі виношу мозок, ти стійко терпиш і не реагуєш. Спасибі за те, що ти все одно фоткаєш мене для інстаграма, хоча це тебе страшенно дратує! Спасибі тобі за те, що коли я питаю, чи будемо ми разом завжди, ти завжди відповідаєш "Звичайно, а як ти думала?", - зазначила Юрушева.
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Нагадаємо, нещодавно Юрушева хвалилася чоловіковим навчанням у Гарварді, а до того розказала, що він фактично живе за її рахунок.