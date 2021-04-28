"Дякую, що фоткаєш мене для Instagram": Юрушева мило привітала свого "котика" з 30-річчям

Учора вночі бізнесвумен Єлизавета Юрушева їхала на авто до Черкас, щоби першою привітати свого чоловіка, губернатора Черкащини Олександра Скічка з ювілеєм.

28-го квітня йому виповнилося 30 років, і дружина зробила йому сюрприз вночі, а зранку повернулася до Києва у справах. Але не забула зворушливо привітати коханого ще й у мережі.

Юрушева виклала кілька фото зі Скічком та подякувала йому за дуже багато речей.

Після робочого дня в Києві Юрушева поїхала вітати чоловіка до Черкас

"Спасибі тобі за те, що ти робиш нас найщасливішими, навіть коли тебе немає поруч! Спасибі тобі за те, що коли я нервую, ти завжди говориш мені "Не переживай, все буде добре!" І так все і відбувається…", - написала Ліза.

Пара одружилася у вересні 2017-го в Грузії

"Спасибі тобі за те, що коли я тобі виношу мозок, ти стійко терпиш і не реагуєш. Спасибі за те, що ти все одно фоткаєш мене для інстаграма, хоча це тебе страшенно дратує! Спасибі тобі за те, що коли я питаю, чи будемо ми разом завжди, ти завжди відповідаєш "Звичайно, а як ти думала?", - зазначила Юрушева.

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Нагадаємо, нещодавно Юрушева хвалилася чоловіковим навчанням у Гарварді, а до того розказала, що він фактично живе за її рахунок.