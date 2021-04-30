Приходько показала свою вагу та язикате селфі з дітьми
30 квітня 2021, 13:36
Співачка Анастасія Приходько, яка у березні стала мамою втретє і зараз годує сина грудьми, худне з кожним днем.
Настя зважується і показує в Instagram результат, який щоразу зменшується.
Станом на 30 квітня вага Приходько дорівнювала 56,9 кіло. А ще 29-го вона була трохи більше 57.
А ще Приходько влаштовуває двом старшим дітям хуліганські дні, які вони дуже люблять. Та робить з ними веселі селфі.
Нагадаємо, 25-го квітня другому сину Приходько виповнився місяць, і лише тоді вона оголосила його ім'я.
Фото з Instagram
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