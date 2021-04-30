Приходько показала свою вагу та язикате селфі з дітьми

Співачка Анастасія Приходько, яка у березні стала мамою втретє і зараз годує сина грудьми, худне з кожним днем.

Настя зважується і показує в Instagram результат, який щоразу зменшується.

Станом на 30 квітня вага Приходько дорівнювала 56,9 кіло. А ще 29-го вона була трохи більше 57.

І це при тому, що співачка не обмежує себе в їжі та частенько їсть солодке

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А ще Приходько влаштовуває двом старшим дітям хуліганські дні, які вони дуже люблять. Та робить з ними веселі селфі.

"Головне з дітьми бути на одній хвилі", - упевнена Настя

Нагадаємо, 25-го квітня другому сину Приходько виповнився місяць, і лише тоді вона оголосила його ім'я.

Фото з Instagram