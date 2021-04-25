Приходько нарешті оголосила ім'я 1-місячного сина

Співачка Анастасія Приходько нарешті зізналася, як назвала свого новонародженого сина, та розказала, коли і з якими параметрами він народився.

Як виявилося, малюк з'явився на світ рівно місяць тому - 25-го березня. Назвали хлопчика Лукою.

Про це Настя написала у своєму Instagram.

"Привіт! Мене звуть Лука Олександрович і в цей чудовий день дуже хочу привітати вас з Вербною неділею! А ще я народився рівно місяць, тому і в мене теж сьогодні свято :)) Народився я в День СБУ України 25 березня ввечері о 19:23 з вагою 3830 і зростом 55 см💪 Їм я добре, з моменту народження набрав вже 1.200 і виріс на 5см😍 Я дуже стараюся дати мамі поспати, але іноді о 3 годині ночі хочу на ручки і нічого з цим вдіяти не можу", - так написала Приходько від імені сина.

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Нагадаємо, 33-річна Приходько ретельно приховувала свою вагітність і про появу третьої дитини повідомила лише в середині квітня.