Приходько стала мамою втретє і показала фігуру після пологів. ОНОВЛЕНО
Співачка Анастасія Приходько до останнього заперечувала чутки про свою вагітність. І ось нарешті оголосила, що таки стала мамою знову. Причому вже давно.
Настя виклала в Instagram фото себе ще вагітної та пояснила, чому приховувала свій стан.
"Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте. Я публічна людина, і по ідеї, - я давно мала пробігтися по всіх телеканалах і розповісти чудову новину, і хайпануть на цьому. Але, ви ж мене знаєте, я не така! Я дуже бережу сімейні цінності", - заявила Приходько.
"Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленького чоловічка від великого дорослого світу, тим більше, коли він був ще тільки у мене під сердцем❤️ Саме тому моя третя вагітність була під сімома печатками... Але тепер все стало відомо) І так, третя дитина це прекрасно❤️❤️❤️ Мене переповнює щастя, і я вся у мамських заботах💫", - поділилася артистка.
До речі, Приходько нещодавно зізналася, що вважає себе поганою мамою.