Приходько стала мамою втретє і показала фігуру після пологів. ОНОВЛЕНО

Співачка Анастасія Приходько до останнього заперечувала чутки про свою вагітність. І ось нарешті оголосила, що таки стала мамою знову. Причому вже давно.

Настя виклала в Instagram фото себе ще вагітної та пояснила, чому приховувала свій стан.

"Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте. Я публічна людина, і по ідеї, - я давно мала пробігтися по всіх телеканалах і розповісти чудову новину, і хайпануть на цьому. Але, ви ж мене знаєте, я не така! Я дуже бережу сімейні цінності", - заявила Приходько.

Настя народила другу дитину своєму чоловікові. Щоправда, стать малюка поки не розкрила

"Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленького чоловічка від великого дорослого світу, тим більше, коли він був ще тільки у мене під сердцем❤️ Саме тому моя третя вагітність була під сімома печатками... Але тепер все стало відомо) І так, третя дитина це прекрасно❤️❤️❤️ Мене переповнює щастя, і я вся у мамських заботах💫", - поділилася артистка.

Коли саме народила, Настя не каже, але тіло вже показує

Як відомо, у 33-річної Насті є донька Нана від Нуріка Кухілави і син Гордій від її чоловіка Олександра

До речі, Приходько нещодавно зізналася, що вважає себе поганою мамою.