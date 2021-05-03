51-річна Лопес посвітила голим пресом на енергійних ФОТО

Співачці Дженніфер Лопес явно нема коли сумувати через розірвання заручин з Алексом Родрігесом.

Зірка активно працює, знімається у кіно та репетирує майбутні шоу. І, як завжди, 51-річна Джей Ло доводить, що вік – не причина погано виглядати.

Вона виклала кілька фото з репетиції, які одразу ж викликають бажання лягти на підлогу та несамовито качати прес.

Таке враження, що з кожним роком Лопес виглядає лише краще і спортивніше

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Нагадаємо, заручини 51-річної Лопес із 45-річним Родрігесом тривали два роки. Врешті вони вирішили, що краще залишитися друзями.

Фото з Instagram