Колишня Богдана в Африці посвітила ногами та показала того, хто підкорив її серце
Вівторок, 4 травня 2021, 10:56
Колишня кохана ексголови ОП Андрія Богдана, дизайнерка Анастасія Слічна травневі свята проводить у Південній Африці.
Там Настя з друзями попиває шампанське на мисі Кейп-Пойнт, позує на камеру та знайомиться з місцевими красенями.
Одного з таких вона показала у своєму Instagram.
"Багато хто запитує, з ким я в поїздці. Знайомтеся, його звуть пінгвін Bobby, ми були абсолютно не знайомі, але я точно летіла до нього! І він назавжди підкорив моє серце", - написала Слічна.
Нагадаємо, нещодавно Слічна дала велике інтерв'ю, в якому розказала про стосунки з Богданом.
Фото з Instagram
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