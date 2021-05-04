Колишня Богдана в Африці посвітила ногами та показала того, хто підкорив її серце

Колишня кохана ексголови ОП Андрія Богдана, дизайнерка Анастасія Слічна травневі свята проводить у Південній Африці.

Там Настя з друзями попиває шампанське на мисі Кейп-Пойнт, позує на камеру та знайомиться з місцевими красенями.

Одного з таких вона показала у своєму Instagram.

Слічна вирішила відпочити не в Єгипті чи Туреччині, а майже на краю землі

"Багато хто запитує, з ким я в поїздці. Знайомтеся, його звуть пінгвін Bobby, ми були абсолютно не знайомі, але я точно летіла до нього! І він назавжди підкорив моє серце", - написала Слічна.

Хто ж насправді нині володіє серцем Насті - невідомо

Кавалери на будь-який смак :)

Нагадаємо, нещодавно Слічна дала велике інтерв'ю, в якому розказала про стосунки з Богданом.

Фото з Instagram