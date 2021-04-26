Колишня дівчина Богдана про те, чому вони розійшлися: Несумісні за гороскопом

Колишня дівчина колишнього голови ОП Андрія Богдана, дизайнерка Анастасія Слічна розказала про те, якими були їхні стосунки, та чому вони врешті розійшлися.

Також вона поділилася враженнями від ролі фактично другої леді країни, розповіла про свою любов до дорогих брендів і зізналася, чи був у неї секс на першому побаченні.

Всіма одкровеннями Слічна ділилася у "Щасливому інтерв’ю".

Анастасія, яка отримала освіту міжнародного економіста, ніколи не працювала за спеціальністю. Зате все життя продовжує навчатися та вкладає гроші у саморозвиток.

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Ще за студентських років Настя почала носити дорогі бренди, які їй купували батьки.

"Я завжди любила бренди. Раніше це взагалі був мій головний біль. Я не могла носити старі колекції. Я влаштовувала батькам скандали: "Все, це вже не модно, купіть мені щось нове!". Я одна в родині, і, звісно ж, батьки витрачали великі гроші на мої речі. Я в університеті була наймодніша, найкрасивіша, у мене завжди були останні колекції", - розказала Настя.

"З роками я почала розуміти, що речі – це не так важливо, бо головне, щоб ці речі тобі личили. Бо раніше я купляла усе – неважливо, красиво мені в цьому чи ні", - додала вона.

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Зараз Слічна, яка має власний бізнес, запевняє, що нормально заробляє, але до списку Forbes поки не дотягує.

"Я заробляю непогано. На манікюр, сумки Bottega і Дубай мені вистачає", - заявила Настя і додала, що свій Porsche Macan (від 80 тисяч доларів – ред..) купила собі сама.

Батько Слічної – бізнесмен, а мама – домогосподарка, яка все життя займалася собою, дочкою та чоловіком.

Серед давніх друзів Насті – Андрій Ющенко та Артур Мхітарян. У студентські роки вони багато тусили та подорожували.

"…У мене не було цілі класно вийти заміж за багатого чоловіка. Ми просто класно проводили час. "Мажори" нас тоді називали", - зазначила Слічна.

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У ЗМІ про Анастасію заговорили влітку 2019-го, коли стало відомо про її роман із тодішнім головою Офісу президента, Андрієм Богданом.

На запитання, як їй давалася роль другої леді країни, Слічна сказала:

"Це дуже відповідально. Я не могла собі дозволити усіх вольностей, які я можу дозволити собі сьогодні. Я відстежувала все що я пишу, усі тексти під фото та пости в соцмережах".

Про Богдана Слічна говорить із посмішкою та без образ у голосі.

"У нас були класні стосунки. Ми жили разом… Дівчата (4 доньки Андрія – ред..) жили два тижні з нами, два тижні з мамами. Ми класно проводили час, відвідували світські заходи, ходили на балет. Я часто їм купляла подарунки. У нас були хороші взаємини з дітьми", - розповіла Настя.

"Для мене це був просто мій чоловік, з яким ми жили, сміялися, плакали, у нас були сварки, були класні моменти. Я його не сприймала як відомого політика", - додала вона.

На запитання про причину їхнього розставання, Слічна відповіла:

"Не зійшлися за гороскопом – він стрілець, я козеріг. Несумісність відбулася. Це прикольний знак, просто мені він не підходить".

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Слічна так і не відповіла, скільки їй років та чи вільне її серце зараз. Зате розказала, що ніколи не мала сексу на першому побаченні.

"Ніколи не було сексу на першому побаченні. Вважаю, що це утопія. Навіть поцілунок ні. Поки я не почну довіряти чоловіку, у мене з ним ніяких інтимних стосунків бути просто не може", - наголосила Настя.

Дизайнерка також зізналася, що друзі називають її "шаленою імператрицею".

"Я - мрія будь-якого чоловіка. І жінки теж", - заявила вона.

"У мені Венера відкрилася пізно. Десь у 28 років. Це стан, коли ти відчуваєш, що ти нереальна по всіх параметрах", - зізналася Анастасія

Фото з соцмереж та скріншоти з відео