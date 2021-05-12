Брежнєва в білому показалася в ногах у Меладзе в його 58 день народження
Середа, 12 травня 2021, 10:57
11-го травня продюсеру і композитору Костянтину Меладзе виповнилося 58. Свій день народження він відзначав у колі найближчих.
Дружина іменинника, 39-річна співачка Віра Брежнєва виклала кілька фото з човна, на якому вони святкували.
"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували День Народження прекрасного талановитого Костянтина Меладзе. У родині, радості, сюрпризи і любові", - написала Віра, яка на фото сидить біля ніг свого чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно співачки Ані Лорак та Оля Полякова заявили, що Меладзе-старший пропонував їм особисті стосунки в обмін на продюсування.
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