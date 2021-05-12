Брежнєва в білому показалася в ногах у Меладзе в його 58 день народження

Середа, 12 травня 2021, 10:57

11-го травня продюсеру і композитору Костянтину Меладзе виповнилося 58. Свій день народження він відзначав у колі найближчих.

Дружина іменинника, 39-річна співачка Віра Брежнєва виклала кілька фото з човна, на якому вони святкували.

"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували День Народження прекрасного талановитого Костянтина Меладзе. У родині, радості, сюрпризи і любові", - написала Віра, яка на фото сидить біля ніг свого чоловіка.

 
Де саме вони святкували, Брежнєва не уточнювала 
 
Іменинник із дружиною та сестрою 
 
А де ж брат Валера? Донечку няньчить? 

Нагадаємо, нещодавно співачки Ані Лорак та Оля Полякова заявили, що Меладзе-старший пропонував їм особисті стосунки в обмін на продюсування. 


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