Брежнєва в білому показалася в ногах у Меладзе в його 58 день народження

11-го травня продюсеру і композитору Костянтину Меладзе виповнилося 58. Свій день народження він відзначав у колі найближчих.

Дружина іменинника, 39-річна співачка Віра Брежнєва виклала кілька фото з човна, на якому вони святкували.

"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували День Народження прекрасного талановитого Костянтина Меладзе. У родині, радості, сюрпризи і любові", - написала Віра, яка на фото сидить біля ніг свого чоловіка.

Де саме вони святкували, Брежнєва не уточнювала

Іменинник із дружиною та сестрою

А де ж брат Валера? Донечку няньчить?

Нагадаємо, нещодавно співачки Ані Лорак та Оля Полякова заявили, що Меладзе-старший пропонував їм особисті стосунки в обмін на продюсування.