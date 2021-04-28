Джанабаєва і Меладзе показали перші прогулянки з новонародженою донькою

Багатодітні батьки Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе звикають до життя з новонародженою донечкою, яка з’явилася на світ 12 квітня.

Тепер подружжя гуляє не удвох, а втрьох – з дитячим візочком.

Фото з перших прогулянок з донечкою Альбіна показала в Instagram.

"Незважаючи на похмурий день, на душі у нас світло і сонячно. ❤️ Навички управління вызком повернулися швидко", - написав 55-річний Меладзе.

Для Альбіни це третя дитина, а для Валерія - шоста

Подружжя також має спільних синів Костянтина та Луку

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Нагадаємо, нещодавно Джанабаєва хвалилася в мережі старшим сином.