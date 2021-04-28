Джанабаєва і Меладзе показали перші прогулянки з новонародженою донькою

Середа, 28 квітня 2021, 16:20

Багатодітні батьки Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе звикають до життя з новонародженою донечкою, яка з’явилася на світ 12 квітня.

Тепер подружжя гуляє не удвох, а втрьох – з дитячим візочком.

Фото з перших прогулянок з донечкою Альбіна показала в Instagram.

"Незважаючи на похмурий день, на душі у нас світло і сонячно. ❤️ Навички управління вызком повернулися швидко", - написав 55-річний Меладзе. 

 
Для Альбіни це третя дитина, а для Валерія - шоста 
 
Подружжя також має спільних синів Костянтина та Луку 
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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Нагадаємо, нещодавно Джанабаєва хвалилася в мережі старшим сином


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