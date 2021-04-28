Джанабаєва і Меладзе показали перші прогулянки з новонародженою донькою
Середа, 28 квітня 2021, 16:20
Багатодітні батьки Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе звикають до життя з новонародженою донечкою, яка з’явилася на світ 12 квітня.
Тепер подружжя гуляє не удвох, а втрьох – з дитячим візочком.
Фото з перших прогулянок з донечкою Альбіна показала в Instagram.
"Незважаючи на похмурий день, на душі у нас світло і сонячно. ❤️ Навички управління вызком повернулися швидко", - написав 55-річний Меладзе.
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Нагадаємо, нещодавно Джанабаєва хвалилася в мережі старшим сином.
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